"Из нас делают дол****ов". Украинский тренер устроил матерную пресс-конференцию: видео

После проигрыша "Химику" в очередном матче чемпионата Украины по баскетболу главный тренер "Днепра" Денис Журавлев провел откровенную пресс-конференцию с обильным использованием нецензурных выражений.

"Из нас делают долб***ов за глупые фолы, и они пробивают два [штрафных броска], а из команды соперника делают ах***ых защитников. А когда мы забиваем мяч в пустое кольцо — не считать, них***ки, идите выбрасывайте сбоку, потому что был фол какой-то липовый. Кого-то, где-то на боковой линии дернули за х*й", — возмутился действиями судей Журавлев.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось, что мат российского тренера заглушил интервью соперника.