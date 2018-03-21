Легендарный Роналдиньо променял футбол на политику

Его кандидатуру могут выдвинуть на парламентские выборы.

Его кандидатуру могут выдвинуть на парламентские выборы Фото: Reuters

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо решил заняться политикой.

Звезда мирового футбола вступил в ряды Республиканской партии Бразилии, которая известна своими правыми взглядами, сообщает The Telegraph.

Депутат Карлос Гомес очень доволен, что Роналдиньо пополнил ряды партии.

"Я хочу отметить, что мы все очень счастливы. Это исторический момент для РПБ. Футболка РПБ с 10 номером сядет на тебе как влитая", — отметил Гомес.

Брат Роналдиньо Роберто де Ассис Морейра решил поддержать его, и тоже вступил в партию и получил футболку с 40-м номером.

Пока еще не известно, будет ли выдвинута кандидатура Роналдиньо в парламент, но это не исключено.

Выборы назначены на 7 октября. Если будет необходимо, то второй тур проведут 28 октября.

Ronaldinho Set To Run For Senate In Brazil (Photos) https://t.co/sg5fBLsBfR pic.twitter.com/ndgWbfxYsU — CEO of www.AMonpointTV.com (@idowu_amonpoint) 22 March 2018

Следует отметить, что в последний раз на футбольном поле Роналдиньо появлялся еще в сентябре 2015 года, когда выступал за бразильский "Флуминенсе". Последние два года атакующий полузащитник провел в Индии, где играл в мини-футбол.

16 января 2018 года Роналдиньо официально завершил игровую карьеру.

За всю свою карьеру Роналдиньо выиграл ЧМ-2002, Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, чемпионат Италии, когда играл за "Милан" и Копа Либертадорес в составе "Атлетико Минейро". Кроме того, в 2005 году он стал обладателем Золотого мяча.

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