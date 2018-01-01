Лига Чемпионов. "Бавария" - "Реал". 1/2 финала: анонс матча, где смотреть и котировки букмекеров

Игроки обеих грандов европейского футбола уже готовы к бескомпромиссной битве за выход в финал.

Анонс матча у букмекеров Betnews365.com

Среда, 25 апреля, 21.45, Мюнхен, стадион "Альянц-Арена". Главный арбитр матча — Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Телетрансляция − канал "Футбол 2".

Предположим, что подавляющее большинство фанатов футбола многие желали бы увидеть мюнхенский и мадридский клубы в финале Лиги Чемпионов сезона 2017/2018, однако коварный и слепой жребий свел их уже на стадии полуфиналов, сообщает портал "Футбол".

К слову, "Бавария" и "Реал" − рекордсмены по числу количеству матчей между собой еврокубках. В Мюнхене 25 апреля они встретятся уже 25-й раз и седьмой раз в полуфинале Кубка чемпионов.

Ориентировочные составы:

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба — Мартинес, Алькантара — Хамес, Мюллер, Рибери — Левандовски.

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич, Иско — Бензема, Роналду.

На победу "Баварии" букмекеры из конторы bwin принимают ставки с коэффициентом 2,04. Победа "Реала" оценивается в 3,75, а вероятность ничьи − в 3,75.

В конторе William Hill согласны с тем, что именно "Бавария" − фаворит матча. На успех мюнхенцев контора принимает ставки с коэффициентом 2,0, а на победу мадридского клуба – 3,60. Ничья в этом матче оценивается в 3,75.

В конторе Parimatch победа "Баварии" оценивается коэффициентом 2,0, победа "Реала" оценивается в 3,75, ничья – в 3,70.

Напомним, в первом полуфинале Лиги Чемпионов-2018 "Ливерпуль" разгромно обыграл "Рому".

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