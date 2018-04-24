"Ливерпуль" — "Рома". Англичане разгромили итальянцев в полуфинале ЛЧ: фото, видео

Во вторник, 24 апреля, в Англии был сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и итальянской "Ромой". Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу англичан.

По два гола и две передачи в составе "красных" на счету Мохамеда Салаха и Роберту Фирмину, еще один мяч забил Садио Мане.

У гостей при счете 0:5 в концовке встречи отличились Эдин Джеко и Диего Перотти (с пенальти).

"Ливерпуль" — "Рома" 5:2 (2:0)



"Ливерпуль": Лорис Кариус, Верджил ван Дейк, Деян Ловрен, Роберто Фирмино (Рагнар Клаван, 93), Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон (Жоржиньо Вейналдум, 18), Трент Александер-Арнолд, Мохамед Салах (Дэнни Ингс, 75), Садио Мане

"Рома": Алиссон Беккер, Александар Коларов, Константинос Манолас, Федерико Фацио, Алессандро Флоренци, Жуан Жезус (Диего Перотти, 67), Кевин Строотман, Даниэле Де Росси (Максим Гоналон, 67), Раджа Найнгголан, Дженгиз Ундер (Патрик Шик, 46), Эдин Джеко



Голы: Мохамед Салах, 36, Мохамед Салах, 45, Садио Мане, 56, Роберто Фирмино, 61, Роберто Фирмино, 69 — Эдин Джеко, 81, Диего Перотти, 85 (с пенальти).

Предупреждения: Трент Александер-Арнолд, 39. Деян Ловрен, 74. Джордан Хендерсон, 85. - Жуан Жезус, 26. Федерико Фацио, 88.

Отметим, что ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.