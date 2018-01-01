Ломаченко готовится к операции из-за травмы, выйдет на ринг не раньше октября

Промоутер сообщил, что боксер находится в больнице Лос-Анджелеса.

Ломаченко попал на операционный стол Скриншот видео с youtube.com

Украинский чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO, а также в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко получил травму в поединке против Хорхе Линареса.

Промоутер Top Rank Боб Арум рассказал ESPN, что 30 мая спортсмен будет прооперирован в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что Ломаченко получил травму во втором раунде боя, пострадало правое плечо.

"Я не мог использовать свою правую руку, и было очень неудобно продолжать бой", - сказал он сразу после его осмотра хирургом в ортопедической клинике в Лос-Анджелес.

Сообщается, что, если операция пройдет без осложнений, украинский боксер вернется на ринг в октябре 2018 года.

Напомним, в дебютном поединке в легком весе, который состоялся 12 мая в Нью-Йорке, Ломаченко в 10-м раунде нокаутировал Хорхе Линареса.

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