Ломаченко готовится к операции из-за травмы, выйдет на ринг не раньше октября

Промоутер сообщил, что боксер находится в больнице Лос-Анджелеса.
Промоутер Top Rank Боб Арум рассказал ESPN, что 30 мая спортсмен будет прооперирован в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что Ломаченко получил травму во втором раунде боя, пострадало правое плечо.
"Я не мог использовать свою правую руку, и было очень неудобно продолжать бой", - сказал он сразу после его осмотра хирургом в ортопедической клинике в Лос-Анджелес.
Сообщается, что, если операция пройдет без осложнений, украинский боксер вернется на ринг в октябре 2018 года.
Напомним, в дебютном поединке в легком весе, который состоялся 12 мая в Нью-Йорке, Ломаченко в 10-м раунде нокаутировал Хорхе Линареса.
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