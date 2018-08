Бой Ломаченко - Линарес. "Нашел печеночку": В Сети прокомментировали победу украинца

Известный украинский боксер Василий Ломаченко в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке, в зале Мэдисон Сквер Гарден, победил венесуэльца Хорхе Линареса и добился титула чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 килограмма).

Украинский сегмент соцсети Facebook взорвался восторженными комментариями.

"Вася заставив понервничать. Но молодец - нашел печеночку. Отдельный респект Линаресу - бился хорошо и был собранным", - написал Антон Кузнецов.

"Я же говорил, что он Нэо. Де Ла Хойя, наверное, сейчас волосы на ж*пе рвет, что прои*ал Лома, когда была возможность" - особе не подбирал слов Антон Грела.

"Важно, что КО (нокаут - "Главред"). Теперь популярней будет в Штатах. Правда - с соперниками посложнее будет", - сделал прогноз Сергей Апонащенко.

"Да, да, да! Вася - tre best. From the world! Number one!", - восторженно прокомментировал Владислав Клименко "Смотрел "вживую". Понервничали все в шестом раунде, когда Василий в нокдауне побывал", - поделился эмоциями Геннадий Болдырь.

Напомним, Ломаченко победил Линареса техническим нокаутом в десятом раунде.