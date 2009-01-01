Назван ТОП-10 самых дорогих футболистов мира

Роналду занял седьмое место рейтинга, составленного Международным центром спортивных исследований.

Неймар да Силва Скриншот видео с youtube.com

Международный центр спортивных исследований (CIES) составили рейтинг самых дорогих футболистов мира, первое место занял игрок испанской "Барселоны" и сборной Бразилии

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что спортсмен оценивается почти в 250 млн евро.

ТОП-10 самых дорогих футболистов мира:

1. Неймар да Силва ("Барселона", сборная Бразилии) — 245,6 млн евро;

2. Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины) — 170,5 млн;

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", сборная Франции) — 155,3 млн;

4. Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции) — 150,4 млн;

5. Луис Суарес ("Барселона", сборная Уругвая) — 145,2 млн;

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии) — 139,2 млн;

7. Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии) — 126,5 млн;

8. Пауло Дибала ("Ювентус", сборная Аргентины) — 113,8 млн;

9. Деле Алли ("Тоттенхэм", сборная Англии) — 110,5 млн;

10. Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии) — 101,5 млн.

Ранее футбольный портал WeSpeakFootball составил ТОП-100 лучших голов 2016 года, в него вошли мячи, забитые украинскими спортсменами — игроком донецкого "Олимпика" Андреем Богдановым и Василием Грицаком из "Александрии".