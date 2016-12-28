В ТОП-100 лучших голов 2016 года попали мячи украинцев: опубликовано видео

В ТОП-100 лучших голов 2016 года вошли мячи, забитые украинскими спортсменами — игроком донецкого "Олимпика" Андреем Богдановым и Василием Грицаком из "Александрии".

Подборку сделал футбольный портал WeSpeakFootball, она опубликована на канале ресурса в YouTube.

Первым журналисты решили показать гол полузащитника английского клуба "Тоттенхэм" Деле Алли.

Также в сотню вошли мячи, отправленные в сетку ворот такими знаменитыми футболистами, как Лионеля Мессии из аргентинской "Барселоны" и Криштиану Роналду, выступающего за испанский "Реал Мадрид".

Голы украинцев на 01:08 и 13:56 минутах видео

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу, несмотря на победы над Финляндией и Сербией, потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА. Ознакомиться со списком команд можно здесь.