Норвегия выходит в лидеры, Германия не уступает. Медальный зачет очередного дня Олимпиады-2018

Закрывает первенство сборная Нидерландов.

Аксель Лунд Свиндал принес Норвегии одну из трех золотых медалей дня Фото: EPA/UPG

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане 15 февраля напряженная спортивная борьба набирает обороты. Сборная Германии, добавив в копилку две золотых медали, основательно ушла в отрыв от соперников.

Норвежские спортсмены завоевали три награды высшей пробы, обеспечив своей стране второе место в общекомандном зачете, сообщает Новое время.

На третьей позиции остается команда Нидерландов. Сборная США пока только четвертая.

В результате ожесточенной борьбы награды 15 февраля были распределены следующим образом:

Фигурное катание. Пары

1. Алена Савченко – Брюно Массо (Германия)

2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

3. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск

1. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия)

2. Кьетиль Янсруд (Норвегия)

3. Беат Фойц (Швейцария)

Гигантский слалом. Женщины

1. Микаэла Шиффрин (США)

2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия)

3. Федерика Бриньоне (Италия)

Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс

1. Пьер Вольтье (Франция)

2. Джаррид Хьюз (Австралия)

3. Рехино Эрнандес (Испания)

Лыжные гонки. Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Рагнхиль Хага (Норвегия)

2. Шарлотте Калла (Швеция)

3. Марит Бьорген (Норвегия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Ханна Оберг (Швеция)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия)

3. Лаура Дальмайер (Германия)

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Йоханнес Бо (Норвегия)

2. Яков Фак (Словения)

3. Доминик Ландертингер (Австрия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м

1. Тед-Ян Блумен (Канада)

2. Йорит Бергсма (Нидерланды)

3. Николя Тумолеро (Италия)

Санный спорт. Смешанные командные соревнования

1. Германия

2. Канада

3. Австрия

Турнирная таблица Фото: pyeongchang2018.com

Напомним, днем ранее сборная США вышла на третье место в общекомандном зачете, а Норвегия была лишь четвертой.