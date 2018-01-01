Премьер-лига: домашние победы "Александрии", "Ворсклы" и "Черноморца", видео голов

В Одессе дублем отличился новобранец "Черноморца" Александр Гладкий.

В Украине состоялись матчи 26-го тура fpl.ua

В субботу, 7 апреля, в Украине состоялись матчи 26-го тура Премьер-лиги

"Александрия" у себя дома принимала каменскую "Сталь" и одержала победу со счетом 2:0

Голы были забиты в первом тайме. На 14-й минуте отличную контратаку развернули александрийцы, а Евгений Протасов ударом с острого угла отправил мяч между ног голкиперу соперников. На 36-й минуте Василий Грицук уверенно реализовал пенальти за фол Артура Даниеляна против Виталия Пономаря в штрафной площади.

"Александрия" — "Сталь" К 2:0

Голы: Протасов, 14, Грицук, 36 (с пенальти).

"Александрия": Панькив — Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула — Довгий (Кольцов, 56), Банада — Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70) — Пономарь.

"Сталь" К: Пеньков — Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт — Месхи, Якимив — Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык — Кныш (Копытов, 46).

Предупреждения: Довгий, Бондаренко — Даниелян, Эберт.

В другом матче в Полтаве местная "Ворскла" принимала "Мариуполь" и одержала победу со счетом 1:0.

На 57-й минуте небрежная игра обороны "Мариуполя" привела к панике у ворот Левченко, в результате которой мяч оказался у только что вышедшего Сергийчука, а он сам – на газоне, который сумел протолкнуть мяч в сетку.

"Ворскла" – "Мариуполь" 1:0

Гол: Сергийчук, 57.

"Ворскла": Шуст — Гиоргадзе, Пердута, Ребенок, Даллку – Шарпар, Чеснаков – Кобахидзе (Одарюк, 68), Васин, Кадимян (Сергийчук, 57) – Коломоец (Скляр, 86).

"Мариуполь": Гальчук (Левченко, 23) — Тищенко, Дава, Яворский, Демири — Пихаленок, Игнатенко — Мишнев (Диденко, 74), Болбат, Чурко (Арендарук, 81) – Тотовицкий.

Предупреждения: Чеснаков, Шарпар, Сергийчук, Шуст — Демири, Игнатенко, Диденко.

Еще в одном матче в Одессе "Черноморец" играл против донецкого "Олимпика" и одержал победу со счетом 3:1.

Дублем отличился новобранец одесситов Александр Гладкий, забивший голы в ворота соперника на 33-й и 43-й минутах. Между этими голами мяч а ворота "Черноморца" забил на 42-й минуте Сондей. А на 82-й минуте Матяж поставил окончательную точку в матче.

"Черноморец" — "Олимпик" 3:1

Голы: Гладкий, 33, 43, Матяж, 82 — Сондей, 42

"Черноморец": Безрук — Люлька, Смирнов, Жунич, Татарков (Семенив, 73) — Ковалец, Бобко — Третьяков, Ориховский (Бамба, 88), Романюк — Гладкий (Матяж, 60)

"Олимпик": Махарадзе — Парцвания, Иллой-Айет, Куоинич, Е. Пасич — Вукович, Доронин (Леонидас, 60) — Сондей, Кисиль, Хомутов (Балашов, 46) — Захаркив (Беленький, 46)

Предупреждения: Гладкий, Бобко — Доронин

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахтер" уверенно победил "Верес", а "Динамо" разгромило "Зарю".