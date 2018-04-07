Премьер-лига: "Шахтер" уверенно победил "Верес", "Динамо" разгромило "Зарю", видео голов

В субботу, 7 апреля в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" со счетом 4:0.

Киевляне открыли счет на 13-й минуте, гол забил Никита Бурда. А в начале второго тайма игроки "Динамо" забили еще два гола. На 51-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 54-й — Артем Беседин.

Наконец, на 88-й минуте Виктор Цыганков добил мяч после массированной атаки киевлян в пустые ворота соперника.

"Динамо" — "Заря" 4:0

Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)

"Заря": Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала

Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко

На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)

В другом матче на "Арене-Львов" ровенский "Верес" принимал донецкий "Шахтер" и уступил со счетом 0:2.

На 24-й минуте "горняки" провели молниеносную атаку, в ходе которой после длинной передачи от Фреда его партнер Тайсон вошел в штрафную "Вереса" и пробил мимо вышедшего голкипера точно в сетку ворот.

А на 78-й минуте после навеса с углового защитники "Вереса" не сумели выбить мяч, а Давид Хочолава принял кожаный снаряд на линии вратарской и вторым касанием расстрелял ворота.

"Верес" — "Шахтер" 0:2

Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 79

"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин — Каленчук, Карасюк — Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня — Кулиш (Морзенко, 84)

"Шахтер": Пятов — Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Патрик (Додо, 87) – Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо – Феррейра (Гречишкин, 74).

Таким образом, "Шахтер" одержал седьмую победу подряд в Премьер-лиге, сохранил отрыв от киевского "Динамо" в 6 очков в турнирной таблице (63 против 57) и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги.

Напомним, 14 апреля в 27-м туре в Харькове состоится очный матч лидеров чемпионата "Шахтер" — "Динамо". Игра начнется в 17:00.