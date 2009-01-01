Прикоснуться к легенде и увидеть 11 бескомпромиссных поединков. Анонс турнира WWFC 8 в Киеве

В рамках турнира пройдет более десятка схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира.

Открытая тренировка бойцов турнира WWFC 8 WWFC-World Warriors Fighting Championship

Всемирная лигауже не первый год прочно удерживает пальму первенства в украинских ММА, доказывая своё главенствующее положение не словом, а делом — каждый турнир является настоящей усладой для зрителя, неравнодушного к боевым искусствам.

Только посетители турнира WWFC 8 получат возможность прикоснуться к легенде и увидеть своими глазами одного из лучших и популярнейших бойцов ММА в мире, звезды UFC из США Юрайю Фэйбера, который станет специальным гостем предстоящего шоу.

В рамках турнира пройдут 11 бескомпромиссных схваток, в двух из которых на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версии WWFC. "Чёрный Волк" Асхабов (14-2), проведёт защиту титула чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг в поединке против 34-летнего сербского бойца Драгана Пешича (13-8). Хасан завоевал титул в апреле 2015 года на турнире WWFC 3, уверенно победив француза Дамьена Лапилуса удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, Асхабов поквитался с соперником за обидное поражение в предыдущем поединке, когда ему засчитали поражение дисквалификацией за запрещённый удар коленом. На данный момент Хасан ведёт серию из четырёх побед подряд, причём два последних боя провёл в рамках WWFC: в декабре прошлого года он победил бразильца Пауло Гонсалвеша Силву, а в мае 2017-го справился с голландцем Хирамом Родригесом. Всего на счету Асхабова 6 поединков в главном украинском промоушене.

Пешич начал карьеру в профессиональных ММА ещё в далёком 2005 году, но поначалу выступал от случая к случаю и только с 2014 года начал проводить поединки на регулярной основе. Стоит отметить, что 12 побед из 13-ти он одержал досрочно (3 нокаутами и 9 приёмами), а проигрывал неизменно тоже до финального гонга. Учитывая, что Асхабов также не привык отдавать судьбу боя в руки судей (у Хасана 11 досрочных побед), резонно предположить, что бойцы определят лучшего до того, как пройдёт вся дистанция поединка.

Завершать предстоящий праздник смешанных единоборств предстоит опытнейшему украинскому мастеру, 34-летнему сумчанину Сергею Гузеву (17-3) и представителю бразильской школы ММА Леандро Биспо (7-4), которые оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг.

В WWFC Гузев дебютировал на предыдущем крупномасштабном турнире промоушна в июне, запомнившись выверенной и хладнокровной работой в клетке с ранее небитым французом Энтони Грондином, который был планомерно доведён до удушения во втором раунде. В целом за без малого 10-летнюю карьеру в ММА Сергей многократно выходил биться с соперниками мирового класса, уступая только знаменитым мастерам, таким как, к примеру, Вячеслав Василевский и Султан Алиев. В то же время, украинец не знает поражений с 2011 года и за это время одержал уже 7 побед подряд, в том числе 6 — досрочно.

Бразильца Биспо нельзя назвать финишером. В отличие от Гузева, на счету которого 15 досрочных побед, он предпочитает изматывать соперников и брать победы решениями. Леандро крепок и неуступчив, только одному из его обидчиков удалось сразить его до финального гонга. Отменная функциональная готовность — залог частых выступлений Биспо, для которого предстоящий бой станет уже четвёртым в 2017 году. К слову, в клетку киевского Дворца спорта он выйдет в хорошем расположении духа, поскольку два предыдущих поединка завершил в свою пользу.

Ведущими турнира на этот раз будут "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк и "Мисс-Украина 2017" Полина Ткач, а откроет турнир рок-версия гимна Украины от Никиты Рубченко. Также гостей Дворца спорта ждёт: розыгрыш путевки на горнолыжный курорт "Буковель", выступление музыкального проекта "C'Rope", сопровождение турнира живой музыкой от кавер-рок-группы "High Score", шоу танцовщиц "Pole Dance", шоу байкеров. А также интерактивные фотозоны, в том числе "Harley Davidson", где можно будет сфотографироваться на легендарном мотоцикле и автограф-сессия действующих чемпионов мира по версии WWFC Светланы Гоцык и Сергея Спивака.

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Файткард турнира WWFC 8:

Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия). Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)

Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Драган Пешич (13-8; Сербия). Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)

Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Сержиу Соуза (15-15; Бразилия). 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

Cotruta Mihai (6-1; Молдова) vs Владимир Стрельченко (1-0; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

Фарес Зиам (6-2; Франция) vs Алексей Валивахин (11-7; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Эламан Додонов (4-2; Кыргызстан) vs Янис Геммури (5-1; Франция). 3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

Джумабаев Эрлан (1-0; Кыргызстан) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

Алексей Заяц (4-0; Украина) vs Руслан Хажмурзаев (1-0; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

Ева Дуарте (1-0; Франция) vs Айгюль Кызы Абдувахид (Кыргызстан). 3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина). 3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

27 сентября 2017 года, Дворец спорта, Киев.

Начало WWFC 8 — в 19:00