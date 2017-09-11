"Лев" и "Чёрный Волк". Братья Асхабовы поборются за титулы чемпионов мира по версии WWFC

11 сентября 2017, 19:44

На предстоящем турнире Хасан будет защищать чемпионское звание в весе до 66 кг, Хусейн поборется за вакантный титул в весовой категории до 61 кг.

Братья Асхабовы

Родные братья в спорте вообще и единоборствах в частности встречаются повсеместно — диковинкой это явление точно не назовёшь. Достаточно вспомнить Виталия и Владимира Кличко в боксе, а также Ника и Нэйта Диаса в ММА. А вот братья-близнецы, появившиеся на свет с разницей в считанные минуты, — это уже своего рода экзотика, встречающаяся в боевых видах спорта крайне редко.

Учитывая это, можно считать, что почитателям смешанных единоборств в Украине повезло вдвойне. Во-первых, 27 сентября на турнире WWFC 8 в Киеве, организуемом всемирной лигой World Warriors Fighting Championship, выступят талантливые братья-близнецы Хасан и Хусейн Асхабовы. А во-вторых, они оба будут бороться за титулы чемпиона мира по версии WWFC в разных весовых категориях.

Хасан и Хусейн появились на свет 13 февраля 1995 года в Грозном (Чечня), а премудрости и тонкости смешанного стиля начали постигать в 13-летнем возрасте под руководством Хусейна Халиева. До перехода в профессиональные ММА братья, несмотря на юный возраст, успели отметиться многочисленными победами на национальном и международном уровнях. Они — чемпионы России по боевому самбо, победители первенств мира по универсальному карате (УКАДО) и грэпплингу. Кроме того, Хасан — действующий чемпион WWFC в весовой категории до 66 кг.

Идя по жизни вместе, Асхабовы и в профессиональных ММА дебютировали нога в ногу и рука в руку. Случилось это 30 марта 2013 года во Франции. Стоит ли удивляться, что соперники были дружно устранены в первом раунде болевыми приёмами?

На сегодняшний день Хасан по прозвищу "Чёрный Волк" провёл 16 поединков, в которых одержал 14 побед (11 досрочно). На счету "Льва" Хусейна — 14 побед в 14 поединках (9 досрочно). При этом их можно считать настоящими "ветеранами" WWFC, ведь под эгидой украинского промоушна братья на двоих провели уже 11 боёв.

На предстоящем турнире Хасан Асхабов будет защищать чемпионское звание в весе до 66 кг в поединке против опытнейшего литовского бойца Сергея Гречихо, послужной список которого состоит из 33 поединков. Хусейн же поборется за вакантный титул в весовой категории до 61 кг с соперником из Франции Моктаром Бенкаси, который провёл 21 профессиональный бой и 14 из них завершил в свою пользу.

Братья Асхабовы — уже сложившиеся мастера, прекрасно действующие как в партере, так и в стойке. Тем не менее, они продолжают прогрессировать и становиться лучше от боя к бою, так что украинскому зрителю определённо предстоит увидеть новые грани боевого таланта Хасана и Хусейна.

Кстати, если иные родственники зарекаются проводить друг с другом тренировочные спарринги, то Асхабовы, напротив, постоянно практикуются и оттачивают мастерство в очных противостояниях. "Нет более трудного соперника, чем брат", — дружно отмечают они.

Кумиров у Хусейна и Хасана нет, а вот планы самые, что ни на есть, наполеоновские. Оба видят себя в сильнейшей на сегодняшний день лиге мира UFC, причём непременно на чемпионском троне. Пока же у них есть прекрасная возможность продолжить обоюдное восхождение к мировой славе и объединить титулы WWFC в руках одной семьи.

Напомним, что 27 сентября в киевском Дворце спорта состоится масштабный международный турнир по смешанным единоборствам, организованный лидером украинских ММА — всемирной лигой World Warriors Fighting Championship. Зрителям будет предложен увлекательный файткард из 13-ти поединков с участием мастеров боевых искусств из Украины, Бразилии, Франции, Литвы, Люксембурга, Молдовы и Австрии, а увенчают насыщенную программу сразу три жарких противостояния за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

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смешанные единоборства ММА WWFC братья Асхабовы Чёрный Волк
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