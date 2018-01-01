Роналду похвастался снимком в деловом образе

Футболист сфотографировался вместе со своими коллегами по "Реалу".

Криштиану Роналду позировал в деловом образе Reuters

Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен в деловом образе.

Снимок спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, за день он собрал более шести миллионов лайков.

На фото игрок позирует вместе со своими коллегами по команде в костюме, рубашке с галстуком, но в кроссовках.

Криштиану Роналду позировал в деловом образе instagram.com/cristiano

Напомним, вечером 25 апреля в немецком Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" "Реал" сыграет с местной "Баварией" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

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