Роналду похвастался снимком в деловом образе

Футболист сфотографировался вместе со своими коллегами по "Реалу".
Снимок спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, за день он собрал более шести миллионов лайков.
На фото игрок позирует вместе со своими коллегами по команде в костюме, рубашке с галстуком, но в кроссовках.
Напомним, вечером 25 апреля в немецком Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" "Реал" сыграет с местной "Баварией" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Узнать больше о противостоянии можно здесь.
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