Роналду похвастался ярким фото с мячом

Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен в воздухе с мячом на голове.

Яркий снимок игрок опубликовал на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более трех миллионов лайков.

"UCL (UEFA Champions League, Лига чемпионов УЕФА — Ред.)", — подписал фото спортсмен.

Напомним, в начале марта Криштиану Роналду разместил в соцсети забавный снимок своего сына — Криштиану-младшего, он собрал миллионы лайков интернет-пользователей. Посмотреть фото можно здесь.