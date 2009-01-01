Стал известен файт-кард турнира по смешанным единоборствам WWFC 8 в Киев

Пройдут 13 поединков с участием мастеров боевых искусств из Австрии, Бразилии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Украины и Франции.

Расим Мамедов (слева) с тренером fex.net

27 сентября в киевском Дворце спорта состоится крупномасштабный, организованный международной лигой World Warriors Fighting Championship. Признанный лидер украинских ММА предлагает зрителям увлекательный файткард из 13-ти поединков с участием мастеров боевых искусств из Украины, Бразилии, Франции, Литвы, Люксембурга, Молдовы и Австрии, а увенчают незабываемое шоу сразу три жарких противостояния за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Полный файткард WWFC 8:

— Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)

— Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Сергей Гречихо (23-9-1; Литва)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)

— Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Моктар Бенкаси (14-7; Франция)

Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг (5 раундов по 5 минут)

— Владимир Стрельченко (1-0; Украина) vs Михаил Котруцэ (6-1; Молдова)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

— Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Фарес Зиам (6-2; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

— Шамиль Магомедов (1-0; Россия) vs Виталий Онищенко (3-4; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг

— Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

— Магомед Озниев (6-0; Австрия) vs Максим Рябовол (4-0; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

— Малач Алиев (5-1; Украина) vs Янис Геммури (5-1; Франция)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

— Али Гусейнов (4-1; Украина) vs Александру Инсурацел (5-1; Молдова)

3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг

— Александр Барабаш (6-1; Украина) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

— Ева Дуарте (1-0) vs Т.В.А.*

3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг

— Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

* — соперница будет объявлена позже

Напомним, предыдущий турнир по смешанным единоборствам WWFC 7 в Киеве окончился триумфом украинских бойцов.

По материалам пресс-службы WWFC