Стал известен файт-кард турнира по смешанным единоборствам WWFC 8 в Киев

Пройдут 13 поединков с участием мастеров боевых искусств из Австрии, Бразилии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Украины и Франции.
Полный файткард WWFC 8:
— Сергей Гузев (17-3; Украина) vs Леандро Биспо (7-4; Бразилия)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг (5 раундов по 5 минут)
— Хасан Асхабов (14-2; Люксембург) vs Сергей Гречихо (23-9-1; Литва)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг (5 раундов по 5 минут)
— Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) vs Моктар Бенкаси (14-7; Франция)
Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг (5 раундов по 5 минут)
— Владимир Стрельченко (1-0; Украина) vs Михаил Котруцэ (6-1; Молдова)
3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг
— Расим Мамедов (5-1; Украина) vs Фарес Зиам (6-2; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг
— Шамиль Магомедов (1-0; Россия) vs Виталий Онищенко (3-4; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг
— Джонни Фрэчи (19-11; Франция) vs Андрей Красников (12-3; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
— Магомед Озниев (6-0; Австрия) vs Максим Рябовол (4-0; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
— Малач Алиев (5-1; Украина) vs Янис Геммури (5-1; Франция)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
— Али Гусейнов (4-1; Украина) vs Александру Инсурацел (5-1; Молдова)
3 раунда по 5 минут в весе до 61 кг
— Александр Барабаш (6-1; Украина) vs Евгений Завгородний (5-1; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
— Ева Дуарте (1-0) vs Т.В.А.*
3 раунда по 5 минут в весе до 57 кг
— Артём Таньшин (8-7; Украина) vs Артём Гордиенко (4-2; Украина)
3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг
* — соперница будет объявлена позже
Напомним, предыдущий турнир по смешанным единоборствам WWFC 7 в Киеве окончился триумфом украинских бойцов.
По материалам пресс-службы WWFC