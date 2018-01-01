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Стало известно, почему отменили матч "Израиль - Аргентина"

Сегодня, 22:36

Игра должна была состояться 9 июня.

Аргентина Израиль
Игроки сборной Аргентины - Лионель Месси и Кун Агуэро Reuters
Угроза жизни и здоровью форварду и капитану футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси привела к отмене товарищеского матча против сборной Израиля, который должен был состояться 9 июня.

Такое сообщение опубликовали западные спортивные СМИ. Против проведения "товарняка" между аргентинцами и израильтянами активно протестовали представители Палестины.

"Посольство Израиля выражает сожаление по поводу отмены матча между сборными Израиля и Аргентины", – заявили израильские дипломаты. 

Ранее, в воскресенье, 3 июня, руководитель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле в Иерусалиме, а также призвал фанатов сжигать футболки с номером и именем форварда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Месси установил очередной рекорд в европейском клубном футболе.

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Теги:  
футбол, Лионель Месси, Израиль, Аргентина, Палестина
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