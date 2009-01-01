Удаление тренера и неназначенный пенальти. "Черноморец" и "Мариуполь" сыграли вничью

Принципиальности встрече придавало то, что главный тренер мариупольцев Александр Бабич ранее тренировал одесситов.
Команды голов не забили, разойдясь ничьей 0:0, пишет ТСН.
Принципиальности встрече придавало то, что главный тренер мариупольцев Александр Бабич ранее тренировал "моряков". Однако, он был удален уже на 22-й минуте из-за претензии к судьям.
Он требовал желтую карточку нападающему "Черноморца" Денису Васину за якобы симуляцию в эпизоде с полузащитником "Мариуполя" Денисом Кожановым. Главный арбитр Екатерина Монзуль не назначила пенальти в этом моменте а пользу мариупольцев, хотя основания были.
В концовке матча гости имели стопроцентный момент, но никто не смог пробить по воротам.
"Черноморец" — "Мариуполь" 0:0
"Черноморец": Гутор — Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька - Мусолитин (Каверин, 90+2), Бамба (Ориховский, 41) — Третьяков, Политыло, Васин — Хобленко
"Мариуполь": Худжамов — Тищенко, Белый, Яворский, Неплях — Танковский, Мишнев (Чурко, 87), Рудыка — Кожанов (Борячук, 78), Фомин, Болбат (Тотовицкий, 73)
Предупреждения: Люлька, Жунич — Фомин, Кожанов, Тищенко
После этого матча "Черноморец" с 11-ю очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, "Мариуполь" имеет 17 очков и остается седьмым.
Напомним, в воскресенье, 29 октября, в Украине прошли матчи 14-го тура Премьер-лиги.
Видео: ТСН.