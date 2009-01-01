Удаление тренера и неназначенный пенальти. "Черноморец" и "Мариуполь" сыграли вничью

Принципиальности встрече придавало то, что главный тренер мариупольцев Александр Бабич ранее тренировал одесситов.

«Черноморец» и «Мариуполь» сыграли вничью fpl.ua

В понедельник, 30 октября, 14-й тур УПЛ завершился матчем "Черноморец" — "Мариуполь" в Одессе.

Команды голов не забили, разойдясь ничьей 0:0, пишет ТСН.

Принципиальности встрече придавало то, что главный тренер мариупольцев Александр Бабич ранее тренировал "моряков". Однако, он был удален уже на 22-й минуте из-за претензии к судьям.

Он требовал желтую карточку нападающему "Черноморца" Денису Васину за якобы симуляцию в эпизоде с полузащитником "Мариуполя" Денисом Кожановым. Главный арбитр Екатерина Монзуль не назначила пенальти в этом моменте а пользу мариупольцев, хотя основания были.

В концовке матча гости имели стопроцентный момент, но никто не смог пробить по воротам.

"Черноморец" — "Мариуполь" 0:0

"Черноморец": Гутор — Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька - Мусолитин (Каверин, 90+2), Бамба (Ориховский, 41) — Третьяков, Политыло, Васин — Хобленко

"Мариуполь": Худжамов — Тищенко, Белый, Яворский, Неплях — Танковский, Мишнев (Чурко, 87), Рудыка — Кожанов (Борячук, 78), Фомин, Болбат (Тотовицкий, 73)

Предупреждения: Люлька, Жунич — Фомин, Кожанов, Тищенко

После этого матча "Черноморец" с 11-ю очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, "Мариуполь" имеет 17 очков и остается седьмым.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в Украине прошли матчи 14-го тура Премьер-лиги.

Видео: ТСН.