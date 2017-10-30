Премьер-лига. "Динамо" и "Заря" сыграли вничью с соперниками, видео голов

30 октября 2017, 07:47

Вчера в трех городах состоялись матчи 14-го тура турнира.

Футбольный мяч, иллюстрация

В воскресенье, 29 октября, в Украине прошли матчи 14-го тура Премьер-лиги — "Зирка" из Кропивницкого победила полтавскую "Ворсклу", а луганская "Заря", донецкий "Олимпик" и киевское "Динамо" сыграли вничью со своими соперниками.

Две игры состоялись в Кропивницком, Запорожье, а еще две — во Львове.

В первом матче первый и единственный гол был забит на 19-й минуте — после длинной передачи голкипера и скидки Прядуна игрок "Зирки" Чичиков по дуге пробил по воротам, и мяч влетел под перекладину, пишет УНИАН.

Видео матча

"Зирка" — "Ворскла" 1:0

Гол: Чичиков, 19

"Зирка": Паст — Пепе (Оганесян, 74), Качараба, Маткобожик — Полегенько, Драченко, Загальский (Гедж, 63), Цюпа — Чичиков, Петров (Кондраков, 40), Прядун;

"Ворскла": Ткаченко — Пердута, Лаллку, Чижов, Матвиенко — Кравченко (Загорулько, 85), Шарпар — Кадимян, Кулач (Одарюк, 66), Ребенок — Коломоец;

Предупреждения: Прядун, Пепе — Чижов.

В Запорожье "Заря" принимала "Александрию", первый тайм прошел с полным преимуществом луганчан, на 11-й минуте их бразильский легионер Фрейтас открыл счет после навеса от Силаса.

Позже — на 34-й минуте — Громов удвоил преимущество "Зари".

На 52-й минуте "Александрия" возродила интригу, Старенький сумел поразить ворота соперника.

На 70-й "александриец" Бондаренко сравнял счет, пробив по ворота с дальней дистанции.

"Заря" — "Александрия" 2:2

Голы: Юри, 11, Громов, 34 — Старенький, 52, Бондаренко, 70.

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Гордиенко — Андриевский — Караваев, Харатин (Бабенко, 73), Силас (Любенович, 59), Громов — Юри;

"Александрия": Панькив — Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула — Чеботаев (Каленчук, 43, Басов, 87), Запорожан — Старенький, Грицук (Козак, 84) — Пономарь, Ситало;

Предупреждения: Юри, Харатин — Пономарь, Чеботаев, Бацула;

Удаление: Пономарь, 80 (вторая желтая).

Во Львове на "Арене-Львов" "Олимпик" и ровенский "Верес" забили по одному голу.

"Верес" — "Олимпик" 1:1

Голы: Сергийчук, 10 — Моха, 51;

"Верес": Бандура — Кобин, Борзенко, Симинин, Адамюк — Е. Пасич (Котляр, 78), Карасюк, Морозенко (Кучеров, 83), Волошинович (Западня, 71) — Сергийчук, Степанюк;

"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Иллой-Айет (Михунов, 46), Федорив — Богданов, Цымбалюк — Шестаков, Сондей (Приемов, 46), Моха (Доронин, 86) — Биленький.

Предупреждения: Морозенко, Симинин, Адамюк, Борзенко, Западня — Богданов, Федорив.

Также во Львове, но на стадионе "Украина", "Динамо" сыграло вничью с местными "Карпатами".

В начале матча у киевского клуба было преимущество, которое переросло в гол Виды на 12-й минуте после розыгрыша углового, но позже уже традиционные проблемы "Динамо" в обороне дали о себе знать. 

Еще в первом тайме провал киевлян на своей половине поля привел к выходу Мякушко один на один с вратарем, но Коваль спас "рамку". Однако во втором тайме ни один голкипер не смог бы уберечь ворота от удара того же Мякушко с 30-ти метров в "девятку".

"Карпаты" — "Динамо" 1:1

Голы: Мякушко, 54 — Вида, 12

"Карпаты": Пидкивка — Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Федецкий — Карраскаль (Ди Франко, 59), Тиссоне, Голодюк, Мякушко (Худобяк, 90+2) — Гуцуляк, Гладкий (Акулинин, 73);

"Динамо": Коваль — Кендзера, Вида, Кадар, Пиварич — Корзун — Морозюк (Беседин, 72), Гармаш, Буяльский (Мораес, 61) — Кравец, Мбокани (Шепелев, 85);

Предупреждение: Корзун.

Видео матча

Турнирная таблица Премьер-лиги

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и донецким "Шахтером", противостояние закончилось со счетом 0:0.

Видео: 2+2

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