Украинская шахматистка стала чемпионкой Европы по блицу

Анна Музычук опередила всех конкуренток в блице.

Анна Музычук завоевала медаль на чемпионате Европы ruchess.ru

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала вторую медаль на чемпионате Европы в Грузии, в котором вышли на старт 77 шахматисток.

Добыв "бронзу" в состязаниях по быстрым шахматам, наша спортсменка опередила всех конкуренток в блице (игра была с контролем три минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого).

Старшая из сестер Музычук захватила лидерство с первого тура и в итоге набрала 10 очков из 13 возможных, опередив немку Элизабет Пэтц и Монику Сочко из Польши, в активе которых по 9,5 балла.

Следует также отметить успешное выступление нашей Юлии Осьмак, которая с девятью очками стала шестой. Еще две украинки — Анна Ушенина и Инна Гапоненко — заняли соответственно 21-е и 27-е места.

Напомним, ранее пост украинской шахматистки Анны Музычук о решении бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в украинском сегменте Facebook.