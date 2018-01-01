В ФФУ вступились за выкрикнувшего "Слава Украине" хорвата Виду

В организации направили письма в соответствующие структуры, чтобы защитить экс-игрока "Динамо".

За Виду вступились украинцы Фото: Facebook/Андрей Павелко

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко выступил с заявлением относительно ситуации вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который прокричал "Слава Украине!" после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира.

"За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам", - написал он в Facebook.

По словам Павелко, Вида имеет право публично выказывать поддержку Украине, поскольку ранее играл в составе киевского "Динамо". Также чиновник отметил, что ФФУ направила письма в ФИФА и УЕФА с требованием защитить футболиста.

Фото: Facebook/Андрей Павелко

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

Сам футболист назвал видео шуткой.

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