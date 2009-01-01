Ярмоленко объяснил, почему "Динамо" не хватает Шовковского и Гусева

Такова футбольная жизнь, и нам придется двигаться вперед уже без Олега и Саши, отметил вингер "Динамо".

Александр Шовковский УНИАН

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о том, как команде играется без Олега Гусева и Александра Шовковского.

Оба футболиста покинули столичный клуб зимой, Шовковский завершил карьеру, а Гусев продолжает искать варианты ее продолжения, пишет ТСН.

"Конечно, их не хватает. Даже когда приходишь на теоретическое занятие, непривычно видеть их стулья пустыми.

Но такова футбольная жизнь, и нам придется двигаться вперед уже без Олега и Саши — игроков, которые много сделали для "Динамо", — рассказал Ярмоленко.

Напомним, Александр Шовковский играл за "Динамо" с 1993 года, в декабре 2016-го спортсмен сказал, что решил завершить футбольную карьеру. Позже журналист Алексей Рыжков объяснил, почему тот — рекордсмен на десятилетия.