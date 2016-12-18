Споткнувшись — встать суметь, или Почему Шовковский — рекордсмен на десятилетия

Конечно, рано или поздно это должно было произойти. Никто не вечен на футбольном поле, даже "вечно первый!". Умом ты это понимаешь, но сердце никак не хочет осознать тот факт, что Александр Шовковский завершил карьеру игрока.

Придут ли честолюбивые дублеры? Глядя на неуверенные действия в воротах других динамовских вратарей, поневоле задаешься вопросом: а не поспешил ли легендарный голкипер? Да, матч Лиги чемпионов против "Наполи" он провел не совсем удачно, но не скажу, что провально. Домашнее поражение киевлян от "Зари"? Не уверен, что виновен в нем исключительно Александр. Тем не менее, решение принято. СаШо зашел в раздевалку по окончании феерического матча "Динамо" — "Шахтер" (киевский клуб без СаШо в воротах пропустил четырежды!) и попрощался с коллективом. Что дальше? Тренерская лицензия получена, и вполне естественно легендарному вратарю стать на эту стезю. Наличие диплома Института журналистики вкупе с природным обаянием и яркой внешностью вполне позволяют представить легендарного вратаря в роли ведущего какого-нибудь телевизионного футбольного ток-шоу. Работа в Федерации футбола или в качестве одного из топ-менеджеров "Динамо"? Также возможно. Бизнес, связанный с футболом (ресторанчик "У СаШо" был бы популярен в фан-среде)? Почему нет? Словом, путей приложения своих знаний и умений у Александра немало. Очень хочется, чтобы он не выпадал из информационного поля и в дальнейшем.

Почти год назад мы уже вспоминали о выигранных Шовковским сериях пенальти. Эта золотая коллекция — предмет особой гордости вратаря. Но я хочу сказать о роли Шовковского как капитана команды. В течение всей своей карьеры СаШо то надевал капитанскую повязку, то расставался с ней, но по итогу всякий раз, что называется, выигрывал за нее конкуренцию (если уместно здесь это слово). Тому причиной — непререкаемый авторитет среди партнеров по команде. Отмечу и наградную коллекцию Шовковского. Доподлинно не знаю, но очень сомневаюсь, что в мире есть еще вратарь, становившийся чемпионом страны в составе одного клуба 14 раз, выигравший с родным клубом 11 национальных Кубков и 6 Суперкубков своей страны! Да, и вообще, "ванклабмэнов", всю жизнь преданных единственный команде, нынче днем с огнем не сыскать. Такие люди — представители уходящей эпохи, когда понятие "честь клуба" не было пустым звуком. Популярный американский сайт Bleacher Report назвал украинца лучшим вратарем в мире по отражению пенальти. 9 раз СаШо удостаивался титула лучшего вратаря Украины (по опросу издания "Украинский футбол"), а в сезоне-2002/03 газета "Команда" признала Александра лучшим футболистом нашей страны.

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В 1999 году СаШо был номинирован на "Золотой мяч". Много вы знаете украинских футболистов, которые могли бы этим похвастать? Кроме того, многолетний страж ворот "Динамо" — абсолютный рекордсмен чемпионатов Украины по числу сыгранных матчей. Шовковский — единственный вратарь в истории мирового футбола, кто в послематчевых сериях пенальти на чемпионатах мира не пропустил ни одного мяча! Тогда, в 2006 году в Германии швейцарцы так и не сумели пробить Александра, и Украина проследовала в четвертьфинал. 22 сезона в Еврокубках, 16 — в Лиге чемпионов! Аналогов просто нет! Интересно, что наибольшее число сухих матчей за евросезон (5) у Александра пришлось на прошлосезонную европейскую кампанию "Динамо". Не это ли свидетельство того, что он мог бы еще играть! Увы, ему так и не удалось преуспеть в еврокубках и подержать над головой Кубок чемпионов или Кубок УЕФА. Дважды с "Динамо" СаШо выходил в полуфиналы, но оба раза киевлянами закрывали дорогу в финал. Сначала — это была "Бавария", а затем — "Шахтер".

"Самый большой профессионал, которого я встречал в футболе", — так охарактеризовал Александра Шовковского многолетний партнер по "Динамо" Данилу Силва. Сказано очень точно, и именно в этом, полагаю, кроется причина того, что многие рекорды СаШо будут держаться десятилетиями!

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Прощальный матч? Это была бы отличная идея. Кто бы мог сыграть в такой игре? Сборная Украины — сборная мира? Это было бы грандиозно. Насколько осуществимо? Если взяться за дело основательно, то все возможно. Интересным было бы в рамках такого грандиозного события устроить соревнование вратарей в отражении пенальти. Сборная Украины-2006 — сборная Швецарии-2006? Идея интересная и вполне реальная. "Динамо" (Киев)-94 — "Спартак" (Москва)-94? Как забыть тот памятный матч, первое постсоветское противостояние извечных соперников! Ой, это было бы красиво! Однако по известным причинам невозможно. Адепты крымнашевской веры не найдут понимания в Украине. "Динамо" (Киев) — "Бешикташ"? С этим клубом киевляне не раз пересекались в еврокубках, и СаШо, естественно, принимал участие в тех матчах. Почему бы и нет? Думаю, что горячие турки уже отошли от обиды, нанесенной им "Динамо" в заключительном матче группового этапа текущей Лиги чемпионов. "Динамо" (Киев) — сборная Украины — команды, в которых играл Александр? Неплохо, но хотелось бы чего-то пограндиознее. Не провели прощальные матчи ни Андрей Шевченко, ни Сергей Ребров? Что же, уход из большого спорта Александра Шовковского — отличная идея отдать должное и этим великими футболистам. Каждый из них заслужил право на бенефис. Такая общая игра была бы своего рода данью уважения последней великой команде Валерия Лобановского конца 1990-х годов.

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Общественная позиция? Ну, особо памятливые любители политических баталий, конечно, помнят: в 2004 году Шовковский признавался в том, что пойдет голосовать за Виктора Януковича. Более свежие воспоминания — поддержка капитаном киевского "Динамо" Евромайдана. Порицать футболиста за колебания и метания на политическом поле? Не стану этого делать, как и очень бы не хотел, чтобы Шовковский пошел в большую политику. Уж очень много там соблазнов, и человек, по признанию одного из спортсменов-политиков, "звереет под куполом Верховной Рады очень быстро".

Приведу строки из стихотворения, написанного Шовковским после одного из поражений "Динамо". По-моему, оно как нельзя лучше характеризует жизненную и футбольную философию СаШо.

Ведь жизнь футбольную прожить — не поле перейти.

И каждый раз не отступать и не сдаваться.

Споткнувшись — встать суметь, а потеряв себя — найти

И преданным всегда своей команде оставаться.

"Футбол для меня, как наркотик", — любит повторять СаШо. Думаю, что наличие в воротах любимой команды "вечно первого" также своего рода наркотик для динамовских фанов. Увы, после ухода Шовковского не исключена ломка. Достойной смены пока что не видать.

Алексей Рыжков