Болезнь или долги. В киевской галерее мужчина свел счеты с жизнью

После вскрытия дверей они нашли труп 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки.

В киевской галерее мужчина свел счеты с жизнью kyiv.npu.gov.ua

В помещении киевской художественной галереи, запертом изнутри, был найден труп мужчины с огнестрельным ранением

Об сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что в одну из дежурных частей столицы обратилась 42-летняя киевлянка, которая попросила открыть двери помещения галереи. Там мог находиться ее супруг, к которому она не могла долго дозвониться.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. После вскрытия дверей они нашли труп 42-летнего мужа киевлянки с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Недалеко от тела лежал пистолет, из которого и стреляли.

В ходе осмотра помещения было найдено еще несколько пистолетов и больше трехсот патронов разных калибров. Один из пистолетов был ранее похищен из воинской части.

Правоохранители предполагают, что причиной самоубийства могли быть тяжелая хроническая болезнь или долговые обязательства потерпевшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле КПИ парень перерезал себе горло.

Видео: поліція Києва.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.