Киевсовет облегчил жизнь столичным кошкам

Также свое заключение должны предоставить специалисты по соблюдению санитарных норм.

УНИАН

поддержали петицию о признании котов частью экосистемы столицы

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Автор обращения Виктория Кирилюк отмечает, что в столице наблюдается ужасающая тенденция к увеличению количества случаев замуровывания кошек в подвальных помещениях жилых зданий.

"С целью защиты животных от подобного жестокого обращения, необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Киева и запретить их беспричинный отлов и убийства", — отмечает автор инициативы.

По словам Кирилюк, также следует разрешить котам свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, поскольку они выполняют крайне важную функцию естественной дератизации — уничтожение грызунов.

Сейчас комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поддержала электронное обращение и поручила исполнительному органу Киевсовета (КГГА) разработать целостную программу реализации петиции. Презентовать ее должны уже через месяц.

Также свое заключение должны предоставить специалисты по соблюдению санитарных норм.

Ранее сообщалось, что электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

Напомним, политолог обвинил оккупантов в уничтожении экосистемы Крыма.