Подробности перестрелки в Киеве. Ранение получил "киллер Путина" и нападавший

На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины.

Ранение получил «киллер Путина» и нападавший facebook.com/dtp.kiev.ua

В результате стрельбы, произошедшей в Киеве в четверг, 1 июня, ранения получил Адам Осмаев, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.

"На Подоле в Киеве произошло дерзкое и коварное вражеское покушение на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, которые в 2014 году защищали на фронте страну в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву: нападающий под видом иностранного журналиста втерся в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама", — написал Шевченко.

"Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера", — отметил он.

По словам Шевченко, сейчас и Осмаев, и киллер с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице. На месте происшествия работает полиция. Начато следствие.

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с якобы французским журналистом Алексом Вернером с Le Monde в Киеве на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четыре раза выстрелила в нападавшего.

Оба раненых были доставлены в 17 больницу.

В то же время, "Киев оперативный" сообщил новые подробности инцидента.

"Амина Окуева вместе с мужем направлялись по своим делам на своей автомобиле #Nissan #Terrano, г.н. #KB0083. По пути взяли подвезти знакомого. Через пару минут знакомый попросил заехать на Кирилловскую, 51. Приехав на место попутчик начал стрелять из пистолета в водителя (мужа), тот, в свою очередь, начал отстреливаться. Через несколько мгновений, оба выпали из авто. Тогда, Амина взяла свой наградной пистолет от Авакова, выстрелила в нападающего и тот упал", — говорится в сообщении издания.

Отметим, в марте 2014 обвиняемый в покушении на Путина Осмаев попросил украинское гражданство. В феврале 2012 года его задерживали в Одессе по подозрению в причастности к взрыву 4 января 2012 року. Тогда при взрыве погиб 26-летний гражданин РФ и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. 27 февраля в СБУ заявили, что задержанием в Одессе российские и украинские спецслужбы предупредили планы террористов по подготовке покушения на Путина после президентских выборов в РФ.

С началом российской военной агрессии против Украины Осмаев присоединился к силам АТО, а после гибели главы добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мусаева, взял на себя командование этим боевым подразделением.

Напомним, киллер убил экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. Тогда между нападавшим и охранником жертвы произошла перестрелка, они оба получили ранения и попали в больницу. Злоумышленник умер, позже стало известно, что он — экс-нацгвардеец Павел Паршов.

Нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что убийца был агентом спецслужб России, внедренным в украинские силовые структуры. Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище столицы.

Фото: Фейсбук О.Блищик, facebook.com/dtp.kiev.ua, facebook.com/KyivOperativ, РБК-Украина.

Видео: facebook.com/KyivOperativ.