Повесился на своем ремне. В киевском парке мужчина свел счеты с жизнью

Инцидент случился в Соломенского районе столицы, на вид погибшему около 30 лет.
Об этом пишет espreso.tv.
В то же время издание уточнило, что личность погибшего устанавливают правоохранители.
"На вид погибшему около 30 лет, перед самоубийством он почему-то снял сапоги", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже дома, и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям, специалисты-психологи уверены, что трагедия произошла из-за нехватки родительского внимания.
Фото: espreso.tv