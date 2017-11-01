Повесился на своем ремне. В киевском парке мужчина свел счеты с жизнью

Инцидент случился в Соломенского районе столицы, на вид погибшему около 30 лет.

Место происшествия espreso.tv

В ночь на среду, 1 ноября, в Соломенского районе Киева на территории парка на собственном ремне, спрыгнув с колеса, повесился мужчина.

Об этом пишет espreso.tv.

В то же время издание уточнило, что личность погибшего устанавливают правоохранители.

"На вид погибшему около 30 лет, перед самоубийством он почему-то снял сапоги", — говорится в статье.

Погибший мужчина espreso.tv

Ранее сообщалось, что во Львове 14-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на 15-м этаже дома, и оставила после себя записку со словами ненависти к родителям, специалисты-психологи уверены, что трагедия произошла из-за нехватки родительского внимания.

Фото: espreso.tv