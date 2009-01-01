Активисты заявили, что считают чехов братским народом, однако призывают их избавиться от "козлов-политиков".

«Kozel» Земан ищет дорогу домой @politicalpartynationalcorps

В четверг, 12 октября, в Киеве активисты привели под стены посольства Чехии живого козла, который олицетворяет президента этой Милоша Земана, оскандалившегося возмутительным заявлением по оккупированному Крыму

Активисты предложили воссоединить козла со своей семьей, сообщает пресс-служба "Национального Корпуса".

В сообщении говорится, что животное было выбрано неслучайно, ведь Чехия славится своим пивом под названием "Kozel". Вместе с козлом был привезен и зарубежный чешский паспорт с вклеенной фотографией Земана.

Активисты заявили, что считают чехов братским народом, однако призывают их избавиться от "козлов-политиков".

В конце участники акции успокоили всех присутствующих: козла для акции выкупили со скотобойни, и животному ничего не угрожает.

По завершению акции животное доставят в детский лагерь "Азовец" для дальнейшего пребывания там в комфортном мини-зоопарке с постоянным уходом.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, что значит заявление президента Чехии по Крыму.

Кроме того, ранее также сообщалось, что в Праге освистали прокремлевского президента Земана и провели акцию в поддержку Украины.

Фото: @politicalpartynationalcorps.