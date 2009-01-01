Активисты заявили, что считают чехов братским народом, однако призывают их избавиться от "козлов-политиков".
Активисты предложили воссоединить козла со своей семьей, сообщает пресс-служба "Национального Корпуса".
В сообщении говорится, что животное было выбрано неслучайно, ведь Чехия славится своим пивом под названием "Kozel". Вместе с козлом был привезен и зарубежный чешский паспорт с вклеенной фотографией Земана.
Активисты заявили, что считают чехов братским народом, однако призывают их избавиться от "козлов-политиков".
В конце участники акции успокоили всех присутствующих: козла для акции выкупили со скотобойни, и животному ничего не угрожает.
По завершению акции животное доставят в детский лагерь "Азовец" для дальнейшего пребывания там в комфортном мини-зоопарке с постоянным уходом.
Напомним, ранее обозреватель объяснил, что значит заявление президента Чехии по Крыму.
Кроме того, ранее также сообщалось, что в Праге освистали прокремлевского президента Земана и провели акцию в поддержку Украины.
Фото: @politicalpartynationalcorps.