Протесты в Киеве. Возле Рады усилены меры безопасности, водителям советуют не ехать в центр города

Сегодня Рада после двухнедельного перерыва вновь соберется в зале заседаний.

УНИАН

Сегодня, 7 ноября, правительственный квартал в Киеве находится под усиленной охраной правоохранительных органов.

В связи с анонсироваенными массовыми акциями протеста под Верховной Радой, Нацгвардия и полиция предприняли более масштабные меры безопасности, нежели те, что были три недели назад.

"С самого утра перекрыта улица Грушевского от стадиона "Динамо" до станции метро "Арсенальная". Также блокпост стоит возле метро "Кловская", сообщает ТСН.

Люди в палаточном городке проснулись и планируют мирную акцию протеста.

Как сообщает Укринформ, около полусотни полицейских дежурят под стенами помещения комитетов Верховной Рады по улице Садовой. Такое же количество правоохранителей сосредоточено вдоль улицы Шелковичной. Еще около двухсот — охраняют здание парламента по периметру.

Кроме того, по два десятка полицейских дежурят с обеих сторон улицы Грушевского (от Шелковичной до Липской), где до сих пор размещены около 20 палаток митингующих.

На входе в палаточный городок со стороны улицы Садовой установлена рамка-металлоискатель. Также работают кинологи со служебными собаками. Другая часть палаточного городка участников акции сосредоточена в Мариинском парке.

В целом ситуация по состоянию на 9.15 остается спокойной. В зоне акции протеста находится в настоящее время до 500 человек.

Сегодня Рада после двухнедельного перерыва вновь соберется в зале заседаний.

Напомним, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После того несколько раз возникали стычки между полицейскими и митингующими.

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