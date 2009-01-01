Синоптики спрогнозировали, когда киевлянам ждать "бабьего лета"

В октябре тепло вернется, уверяют синоптики.
Осень в Киеве, иллюстрация.
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С наступлением метеорологической осени киевлян ожидает
похолодание, однако в октябре тепло вернется.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет "Укринформ
".
"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели, и дальше... Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето", – говорится в сообщении.
Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября, что на две недели позже, чем в среднем она начиналась в 19 веке.
В частности, за 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а позже всего — 7 октября 1999 года.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до 14,5 градуса, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу.
Напомним, 7 сентября, Киев бы одним из самых холодных городов Украины.