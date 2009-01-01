В Киеве из "травмата" расстреляли "продавцов" детского кресла — СМИ

При встрече покупатели обвинили продавцов в том, что те якобы украли у них кресло, после чего открыли огонь из "травмата".

НБН

В Киеве в районе Виноградарь, 22 февраля, рядом с домом №10 по переулку Апрельскому произошла стрельба, в результате которой пострадал 42-летний мужчина и 39-летняя женщина

В результате происшествия, пострадавшие получили множественные ранения: у мужчины медики диагностировали раны лица, грудной клетки, плеча и бедра, у женщины — травмы ягодицы, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

По предварительной информации, мужчина и женщина собирались продать детское кресло. Нашли покупателей и договорились с ними о встрече.

При встрече покупатели обвинили продавцов в том, что те якобы украли у них кресло, после чего открыли огонь из "травмата".

По одной из версий пострадавшие украли детское кресло и выставили его на продажу на одном из интернет-сайтов. Владельцы обнаружили свое "добро", назначили встречу и разобрались с горе-продавцами.

Также возможно, что мужчина и женщина являются владельцами детского кресла, а их просто ограбили.

Обстоятельства происшествия установят правоохранительные органы.

Больше читайте на "Главреде": 22 февраля, в Шевченковском районе Киева злоумышленники обстреляли иномарку, авто повреждено, никто не пострадал, введен план "Перехват".