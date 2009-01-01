В Киеве чиновник из КГГА попался на взятке в 90 тыс. гривен

Злоумышленника задержали сегодня утром, отметили в полиции.

Неправомерная выгода facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції

В пятницу утром, 18 августа, в Киеве правоохранители послев размере 90 тыс. гривен задержали председателя одной из конкурсных комиссий Киевской городской государственной администрации.

Об этом говорится на странице Департамент защиты экономики Национальной полиции в Facebook.

По его данным, чиновник требовал деньги от преподавателя столичного лицея за решение вопроса о его назначении на должность директора одного из общеобразовательных учебных заведений.

"… правоохранители задержали председателя одной из конкурсных комиссий КГГА неподалеку от места его проживания. Изъяли средства, которые он получил в качестве взятки за решение вопроса", — отмечается в сообщении.

Ранее во Львовской области разоблачила во взяточничестве женщину-старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы региона.

Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції