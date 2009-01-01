В Киеве чиновник из КГГА попался на взятке в 90 тыс. гривен

Злоумышленника задержали сегодня утром, отметили в полиции.
Об этом говорится на странице Департамент защиты экономики Национальной полиции в Facebook.
По его данным, чиновник требовал деньги от преподавателя столичного лицея за решение вопроса о его назначении на должность директора одного из общеобразовательных учебных заведений.
"… правоохранители задержали председателя одной из конкурсных комиссий КГГА неподалеку от места его проживания. Изъяли средства, которые он получил в качестве взятки за решение вопроса", — отмечается в сообщении.
Ранее во Львовской области разоблачила во взяточничестве женщину-старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы региона.
Фото: facebook.com/Департамент захисту економіки Національної поліції