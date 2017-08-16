На Львовщине ревизор из фискальной службы погорела на взятке в 100 тыс. гривен

Во Львовской области правоохранители разоблачила во взяточничестве женщину-старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы региона.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, чиновница требовала 100 тыс. гривен от бизнесмена за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства.

Правоохранители задержали злоумышленницу при получении всей суммы неправомерной выгоды. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении, а также об избрании меры пресечения.

Ранее в Киеве на взятке задержали ведущего инспектора отдела расследований страховых случаев Голосеевского районного центра занятости. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України