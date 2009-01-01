В полиции озвучили главную версию похищения младенца в Киеве, а СМИ назвали имена преступников

На данный момент ребенок передан родителям.

Подозреваемая в похищении ребенка на Оболони. facebook.com/KyivOperativ

Руководитель ГУ НП Киева Андрей Крищенко прокомментировал задержание подозреваемой в похищении младенца в Киеве

По его словам, правоохранители рассматривают данное преступление как умышленное сообщает 112 Украина.

Он также отметил, что задержанная путается в показаниях. Однако, предварительная версия есть — девушка хотела скрыть смерть своего ребенка.

"У нас версия, что она таким образом, учитывая, что у нее тоже была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего. Но это еще версия и пока показаний на эту версию у нас нет", — добавил он.

По его словам, сама подозреваемая сообщила, что выбросила тело своего умершего ребенка на помойку.

"Одна из версий, которую она (женщина — ред .) рассказывает: они потеряли ребенка месяц назад, выбросили ребенка на помойку, мы еще это будем выяснять все эти события, потому что полицией Киева не зафиксировано последний месяц нахождения трупов ребенка на свалках. Поэтому мы будем выяснять, она покажет, куда она выбросила", — сказал Крищенко.

На данный момент ребенок передан родителям. Согласно заключению врачей, жизни младенца ничего не угрожает.

По словам Крищенко, женщину с ребенком правоохранители задержали в промзоне Вышгорода, она сопротивления не оказывала.

Между тем, журналисты узнали имена преступников, — Дарья и Сергей Литовченко, пишет "Страна".

Отмечается, что 20-летнюю девушку распознал сервис FindFace. Ее девичья фамилия — Недилько.

Журналисты проанализировали страницы этих людей в соцсетях. Там можно увидеть фото с ребенком, которого, как отметили в полиции ранее, пара потеряла несколько недель назад.

Судя по данным на ее странице, 20-летняя Дарья изучала французский язык. На французском она иногда отвечает своим друзьям в комментариях.

Что касается ее мужа, чья страница также найдена "Вконтакте", то он закончил Конотопское высшее профессиональное училище.

На странице в Facebook у него много фотографий в военной форме и подпись: "НГУ рулит". Вероятно, 21-летний парень служил в Нацгвардии.

Напомним, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.