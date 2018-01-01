Ходячая беда. Астрологи назвали самые проблемные знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Скорпион, могут создать проблемы другим.

Рак, Скорпион и Дева — самые проблемные знаки Зодиака, сообщили астрологи rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — два водных и один земной — Рак, Скорпион, а также Дева соответственно, являются самыми проблемными.

Люди, родившиеся под этими знаками, часто попадают в проблемные ситуации или создают их, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Издание отметило, что Раки чересчур обращают внимание на мнение других, это мешает им отвлечься и наслаждаться жизнью.

Представители этого знака слишком пессимистичны, любые убеждения легко разрушается перед первой же преградой, а научить их защищаться самостоятельно — непосильная задача.

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Скорпионы хитры, расчетливы и непоколебимы в своей правоте, они способны создать проблемы другим. "Ваши слезы и сомнения — их "пища". Говорят, что среди них больше всего энергетических вампиров", — говорится в материале.

Девы являются тонкими созданиями, которые иногда не понимают, что мир жесток и надо учиться разграничивать свое представление о том, какие люди должны быть в идеале и то, какими они могут оказаться при общении. Родившимся под этим знаком людям нужно научиться стойкости и "включать" безразличие там, где это понадобится, чтобы не страдать.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.

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