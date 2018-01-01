Беспилотные грузовики Tesla успешно доставили первый груз, фото

Автомобили преодолели путь из одного штата США в другой.

Илон Маск испытал свое новое изобретение - беспилотные грузовики Фото: Instagram/elonmusk

Беспилотные грузовики Tesla Semi привезли к месту назначения первый груз.

Об этом рассказал основатель компании Илон Маск в своем Instagram, продемонстрировав красноречивую фотографию.

Маск написал, что беспилотные грузовики свою первую поездку с грузом совершили из штата Невада в штат Калифорния. Они привезли аккумуляторные батареи с завода Gigafactory на фабрику по производству электромобилей Tesla.

Грузовики самостоятельно приехали из Невады в Калифорнию Фото: Instagram/elonmusk

Напомним, разработанный и выпущенный Маском беспилотный грузовик оснащен четырьмя электромоторами, которые позволяют ему разгоняться до 96 километров в час за пять секунд. При полной загрузке с 36-тонным прицепом машина сможет достигать этой же скорости за 20 секунд. На одной зарядке грузовик может преодолеть до 805 километров.

Как ранее сообщалось, Маск планирует накрыть Землю сетью скоростного интернета, который будет дешевле любого мобильного, а также имеет еще массу уникальных планов.