Маск приобрел стилизированную под Дарта Вейдера бытовую технику, фото

Гений современности обзавелся тостером.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 17 февраля показал фото тостера в виде шлема персонажа киносаги "Звездные войны" Дарта Вейдера.
Свое новое стильное изобретение он продемонстрировал в Instagram.
"Мой новый тостер", - подписал Маск снимок.
Вторая фотография демонстрирует креативное оформление тостера. Кнопки имеют соответствующие тематические подписи: "Dark side" и "Light side", что переводится, как "Темная сторона" и "Светлая сторона".
На третьем снимке подписчики Маска видят уже готовый румяный тост с надписью "Star Wars".
Напомним, во время недавнего успешного запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy Маск не смог сдержать эмоций и нецензурно выразился от переизбытка чувств.