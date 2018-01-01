"Могут бросить нож в спину". Названы самые подлые знаки Зодиака

Люди, рожденные под знаком Водолей, убеждение в том, что являются центром Вселенной.

Три знака Зодиака являются самыми подлыми, сообщили астрологи rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — два воздушных и один огненный — Весы, Водолей, а также Стрелец соответственно, являются самыми подлыми.

Люди, родившиеся под этими знаками, могут "бросить нож в спину" кому-то для собственной выгоды, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

По данным издания, Весы алчны, ради собственной выгоды они способны пойти на многое.

Практически вся жизнь представителей этого знака посвящена гонке за деньгами, они считают, что цель оправдывает средства. "Если Весам крайне нужно обрести что-то, а вы им мешаете — они без труда перешагнут через преграду, при этом сделают это весьма коварным образом", — отметило издание.

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Водолеи обладают острым умом, они упрямы и убеждение в том, что являются центром Вселенной. "У Водолеев, как правило, есть только два мнения: свое и неправильное, и чтобы доказать всему миру правоту, они способны на что угодно", — говорится в материале.

Стрельцы ненавидят любые ограничения, если их обстоятельства загоняют в какие-то рамки, исход может быть весьма "не радужным". "Они готовы буквально шагать по головам, чтобы получить то, что им нужно, и никакие преграды представителям этого знака не страшны… с радостью используют вас в своих "грязных играх", если им это выгодно", — добавило издание.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июнь 2018 года, назвал счастливчиков и неудачников первого месяца лета. Ознакомиться с прогнозом для каждого из знаков Зодиака можно здесь.

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