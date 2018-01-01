Диетолог объяснила, каким должен быть мужской завтрак

С утра лучше не есть жирную, острую и соленую пищу.

Диетолог назвала топ-3 полезных завтраков для мужчин. 1zoom.ru

Диетолог Лора Филиппова рассказала, каким должен быть завтрак для мужчин – легким, питательным или калорийным.

Для начала она акцентировала внимание, что пропускать утренний прием пищи нельзя. Так возрастает риск больше съесть на ужин, что в свою очередь влечет за собой проблемы с лишним весом.

В топ-3 полезных завтраков от диетолога вошли:

овсянка – с мясом и овощами или сладкий вариант – с фруктами и сухофруктами;

жареные яйца или омлет;

завтрак на основе кисломолочного творога.

"На завтраке нужно избегать жирной, острой и соленой пищи", – предупредила эксперт.

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