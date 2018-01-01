Стало известно, когда полезнее бегать – утром или вечером

Если бегать в оптимальное время не получается, то лучше бег заменить норвежской (скандинавской) ходьбой.

Какой бег полезнее всего. фото: dumskaya.net

Медики выяснили, что для здоровья гораздо полезнее бегать не утром, а вечером.

Поэтому спортом рекомендуется заниматься примерно в 17:00-18:00 вечера, пишет Likar.info.

Дело в том, что для здоровья сердца утренние физические нагрузки опасны. В это время лучше делать разминку.

Врач-геронтолог Николай Ахаладзе пояснил, что во время ночного сна происходит сгущение крови. А это в свою очередь увеличивает риск инфарктов и инсультов утром.

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Так что медик рекомендует бег заменить норвежской (скандинавской) ходьбой: выбрать палки длиной до подмышек и "обуть" их концы в резиновый набалдашник. Это поможет укрепить сердце и сосуды, а также улучшить работу легких.

Напомним, помимо общих советов от профессионалов, которые улучшат эффективность любой тренировки – существуют также рекомендации для тренировки отдельных частей тела.

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