Ученые нашли работающий способ борьбы со старением тела

Прорыв в науке удалось совершить группе австралийских и американских ученых.

Группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и Гарвардской школы медицины (США) разработали новейший способ борьбы со старением мышц − с помощью комбинированного препарата из двух химических соединений.

Соответствующее сообщение в пятницу, 23 марта, было опубликовано на специализированном портале EurekAlert!

Согласно обнародованным данным, метод способен дублировать для организма эффект от физических упражнений.

С возрастом приток крови к тканям тела снижается, что ухудшает их функционирование. Ученые доказали, что вместе с этим процессом заметно уменьшается уровень окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида (NAD), а затем − замедляется метаболизм клеток. Однако внесение в организм никотинамида мононуклеотида (NMN), а также сероводорода позволило во много раз увеличить физическую выносливость на 60% как у молодых, так и у старых грызунов. Показатели здоровья подопытных мышей, в организме которых повышали уровень только NMN, улучшились в 1,6 раза. Исследователи предполагают − это связано с тем, что оба соединения стимулируют активность белка SIRT1, который участвует в образовании кровеносных сосудов.

Напомним, ранее ученые рассказали, почему и как стареют живые организмы.