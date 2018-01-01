Ученые нашли работающий способ борьбы со старением тела

Прорыв в науке удалось совершить группе австралийских и американских ученых.
Соответствующее сообщение в пятницу, 23 марта, было опубликовано на специализированном портале EurekAlert!
Согласно обнародованным данным, метод способен дублировать для организма эффект от физических упражнений.
С возрастом приток крови к тканям тела снижается, что ухудшает их функционирование. Ученые доказали, что вместе с этим процессом заметно уменьшается уровень окисленной формы никотинамидадениндинуклеотида (NAD), а затем − замедляется метаболизм клеток. Однако внесение в организм никотинамида мононуклеотида (NMN), а также сероводорода позволило во много раз увеличить физическую выносливость на 60% как у молодых, так и у старых грызунов. Показатели здоровья подопытных мышей, в организме которых повышали уровень только NMN, улучшились в 1,6 раза. Исследователи предполагают − это связано с тем, что оба соединения стимулируют активность белка SIRT1, который участвует в образовании кровеносных сосудов.
Напомним, ранее ученые рассказали, почему и как стареют живые организмы.