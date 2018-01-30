Ученые рассказали, почему и как стареют живые организмы

В США группа ученых после длительных исследований обнаружила, что у грызунов из вида "голые землекопы", в отличие от других животных и людей, на протяжении всей жизни практически не увеличивается риск смерти.

Соответствующая сообщение было опубликовано в отраслевом журнале Science.

По мнению ученых, такое положение вещей говорит о том, что механизм старения представляет из собя генетическую или эпигенетическую программу, а вовсе не накопление случайных дефектов в ДНК, как считалось ранее.

Исследователи полагают, что клетки голых землекопов обладают зонами высокой активности ремонта ДНК, а также активными шаперонами — белками, которые поддерживают правильную структуру у других белков. Что, в свою очередь, позволяет этим животным не накапливать генетические дефекты. После достижения половой зрелости в шесть месяцев, ежедневный риск смерти практически весь срок их жизни (15-30 лет) продолжал оставаться на уровне 0,01 процента. А самки животного оставались фертильными даже в позднем возрасте.

К слову, на данным момент в генетике главенствуют две группы теорий, обьясняющие причины старения. Первые предполагают, что в живых существах работают особые механизмы, определяющие срок жизни. В других считается, что старение — результат накопленных со временем мутаций, сбоев и ухудшение "ремонтных" систем в клетках. В этом случае риск смерти должен увеличиваться с возрастом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, от чего зависит долголетие человека.