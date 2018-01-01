В Украине запретили продавать аналог "Но-шпы"

Фармацевты выяснили, что данный лекарственный препарат можно реализовывать только в Узбекистане.

Аналог "Но-шпы" изымают из сети продаж Фото: dermalatlas.ru

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на серию препарата "Но-Х-Ша", который является аналогом популярной "Но-шпы".

На сайте Госслужбы отмечается, что введен полный запрет на серию 170714 – лекарства на основе дротаверина "Но-Х-ша": раствор для инъекций, 20 мг/мл по 2 мл в ампуле, 5 ампул в пачке из картона производства АО "Лекхим-Харьков".

В ведомстве отметили, что, согласно инструкции, препарат разрешен для продажи только на территории Республики Узбекистан. Отмечается, что у лекарственного средства отсутствовал сертификат качества от производителя, а срок годности медикамента закончился еще 1 июля 2017 года.

По информации Госслужбы, сейчас препарат изымается из аптечных сетей по всей территории Украины.

Напомним, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на лекарственный препарат "Панкреатин".