В Украине запретили "Панкреатин"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на лекарственный препарат "Панкреатин".

С 22 декабря 2017 года на этот медикамент ввели временный запрет, с 26 января распоряжением Гослекслужбы его полностью запретили.

В тексте распоряжения сообщается, что причиной запрета продажи "Панкреатина" этой партии стало несоответствие количества фермента, который отвечает за расщепление веществ в организме. В "Панкреатине" из этой партии их меньше минимально допустимого значения.

Теперь все субъекты госсобственности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение данного препарата, должны снять препарат с оборота для уничтожения или возвращения производителю.

Если владелец не выполнит эти распоряжения, он будет нести ответственность согласно действующему законодательству.

Отметим, что "Панкреатин" используется для облегчения процесса пищеварения, в случае переедания, употребления тяжелой пищи после диеты, а также при повышенном газообразовании.

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