Боевики устроили стрельбу на блокпосту "Еленовка", есть раненая

Группа МГБ приехала на блокпост с целью отработки.

Боевики устроили стрельбу на блокпосту Reuters

В субботу, 7 апреля, боевики российско-оккупационных бандформирований ранили гражданскую женщину на блокпосту "Еленовка"

В так называемой "ДНР", в районе населенного пункта Новоазовск представители незаконных вооруженных формирований МГБ задержали местных т.н. пограничников, которые были замешаны в коррупционных схемах на ЧП "Новоазовск" (взяточничество), сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

После этого группа МГБ приехала на блокпост Еленовка с целью отработки по другим представителям т.н. правоохранителей. В ходе задержания одного из боевиков последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ждала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украине территории. Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние сейчас уточняется.

Данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются представить как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление.