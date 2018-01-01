Богомолец обвинила Минздрав в срыве госзакупок лекарств

Работу МОЗ в сфере госзакупок могут признать неэффективной.

Заявления чиновников Министерства здравоохранения о наличии лекарств в больницах - циничная ложь, ведь родители онкобольных детей из "Охматдета" и Национального Института рака подтвердили, что препараты, которые ранее были гарантированы государством, они вынуждены покупать за свой счет. Об этом заявила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook

"Недавно против политики Министерства здравоохранения выступили родители онкобольных детей, которые лечатся в "Охматдете". Тогда же Минздрав начал против врачей клиники, которые поддержали пациентов, проверки и репрессии. Теперь правду решились рассказать родители детей, которые лечатся в Национальном Институте рака. Они доказывают, что заявления чиновников министерства о наличии лекарств в больницах, - циничная ложь. Все препараты родители вынуждены покупать за свой счет ", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что чиновники Минздрава вывели за границу миллиарды гривен, но необходимые медикаменты Украинские больницы так и не получили.

"Напомню, что одной из самых громких "реформ" МОЗ стал срыв государственных закупок лекарств. Чиновники министерства вывели за границу миллиарды бюджетных гривен, однако необходимых препаратов поставлено в Украину не было. Поэтому впервые за много лет Украинский приходится покупать не только препараты, которые обычно не входят в номенклатуру государственных закупок, но и медикаменты, которые всегда были гарантированы государством. Родители вынуждены продавать последнее имущество и брать у всех, у кого возможно, деньги, чтобы купить своим детям препараты гарантированные государством", - возмутилась Богомолец.

Также нардеп отметила, что многие медикаменты, которые все же поступают в Украину, имеют истекший срок годности.

"Срыв государственных закупок лекарств - следствие решений Минздрава о возможности откладывать поставки медикаментов до 1,5 лет с момента оплаты. А когда лекарства поступают, наконец, в Украину, во многих из них срок годности не отвечает потребностям пациентов", - отметила политик.

Председатель профильного комитета Рады на ближайшем заседании потребует признать работу МОЗ в сфере госзакупок неэффективной и привлечь виновных к ответственности.

"На ближайшем же заседании Комитета ВР по вопросам здравоохранения буду инициировать рассмотрение этого вопроса с тем, чтобы признать работу Минздрава в сфере государственных закупок лекарств неэффективной и требовать у правительства сделать кадровые выводы и привлечь виновных к ответственности. Со своей стороны я обещаю полную поддержку всем, кто не боится говорить правду в нашей стране. И если МОЗ будет продолжать репрессии против простых граждан и врачей, которые становятся на защиту пациентов, как это произошло недавно в "Охматдете", оно получит решительный отпор", - резюмировала Богомолец.

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