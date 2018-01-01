Богомолец обвинила Минздрав в срыве госзакупок лекарств

Работу МОЗ в сфере госзакупок могут признать неэффективной.
"Недавно против политики Министерства здравоохранения выступили родители онкобольных детей, которые лечатся в "Охматдете". Тогда же Минздрав начал против врачей клиники, которые поддержали пациентов, проверки и репрессии. Теперь правду решились рассказать родители детей, которые лечатся в Национальном Институте рака. Они доказывают, что заявления чиновников министерства о наличии лекарств в больницах, - циничная ложь. Все препараты родители вынуждены покупать за свой счет ", - отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что чиновники Минздрава вывели за границу миллиарды гривен, но необходимые медикаменты Украинские больницы так и не получили.
"Напомню, что одной из самых громких "реформ" МОЗ стал срыв государственных закупок лекарств. Чиновники министерства вывели за границу миллиарды бюджетных гривен, однако необходимых препаратов поставлено в Украину не было. Поэтому впервые за много лет Украинский приходится покупать не только препараты, которые обычно не входят в номенклатуру государственных закупок, но и медикаменты, которые всегда были гарантированы государством. Родители вынуждены продавать последнее имущество и брать у всех, у кого возможно, деньги, чтобы купить своим детям препараты гарантированные государством", - возмутилась Богомолец.
Также нардеп отметила, что многие медикаменты, которые все же поступают в Украину, имеют истекший срок годности.
"Срыв государственных закупок лекарств - следствие решений Минздрава о возможности откладывать поставки медикаментов до 1,5 лет с момента оплаты. А когда лекарства поступают, наконец, в Украину, во многих из них срок годности не отвечает потребностям пациентов", - отметила политик.
Председатель профильного комитета Рады на ближайшем заседании потребует признать работу МОЗ в сфере госзакупок неэффективной и привлечь виновных к ответственности.
"На ближайшем же заседании Комитета ВР по вопросам здравоохранения буду инициировать рассмотрение этого вопроса с тем, чтобы признать работу Минздрава в сфере государственных закупок лекарств неэффективной и требовать у правительства сделать кадровые выводы и привлечь виновных к ответственности. Со своей стороны я обещаю полную поддержку всем, кто не боится говорить правду в нашей стране. И если МОЗ будет продолжать репрессии против простых граждан и врачей, которые становятся на защиту пациентов, как это произошло недавно в "Охматдете", оно получит решительный отпор", - резюмировала Богомолец.
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