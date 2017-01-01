"Боятся, что отберут украденное". Журналист объяснил, зачем оккупантам в Крыму комплексы С-400

Россия готовится оборонять Крым от Украины.

Оккупанты стягивают в Крым комплексы С-400 mil.ru

Проще говоря, Россия готовится оборонять Крым от Украины — от той самой Украины, у которой она оккупировала эту территорию, — пишет журналист Виталий Портников в колонке на "Крым.Реалии".

Песков вполне серьезно говорит о диверсионной деятельности, как бы не замечая, что на такого рода деятельность отвечают чем угодно, только не зенитками. Вряд ли здесь нужно искать логику в собственных высказываниях Кремля.

Криминалисты утверждают, что преступников всегда тянет на место преступления. Это утверждение великолепно иллюстрируется поведением представителей российской власти. После авантюры с аннексией Крыма прошло несколько лет, а российские правители все так же озабочены "защитой" оккупированной территории.

И дело не только в стремлении Кремля и российского генералитета превратить полуостров в "непотопляемый ракетоносец" России, а еще и в постоянных опасениях, что на нее вот-вот нападут и отберут у нее украденное. В вере, что и другие страны могут поступать так же, как российский режим, что и для них "война — мать родна", что и они предпочитают убийства и разрушения политическим решениям.

В определенном смысле слова это самая настоящая паранойя — верить в то, что кругом враги, и самим же нападать на этих мнимых врагов, заинтересованных в нормальных отношениях с тобой. И эта паранойя передается обществу.

Напомним, ранее в Госдуме решили, что Украина готовит атаку дронов на Крым.