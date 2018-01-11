В Госдуме решили, что Украина готовит атаку дронов на Крым

В Госдуме России заявили, что украинские спецслужбы якобы хотят провести "атаку дронов" на Крым, подобную атаки, произошедшей в ночь на 6 января на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Атака "будет объявлена как акция крымско-татарского сопротивления", заявил так называемый "депутат Госдумы от Крыма" Руслан Бальбек в комментарии РБК.

По словам Бальбека, разведывательные самолеты ВМС США будут указывать украинским военным цели в Крыму.

"Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон", —сказал Бальбек и добавил, что эту информацию ему сообщили "крымские татары, живущие в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".