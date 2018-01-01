"Будут проблемы": политолог объяснил, чем закончится призыв Госдепа повысить цены на газ в Украине

Эксперт считает, что США продолжат работу с Киевом, даже если тот не сможет исполнять свои обязательства.

Подорожания газа украинцам опасаться не стоит. Пока 112.ua

В разговоре с RT эксперт отметил, что киевские власти пока на подобные меры пойти "не рискнут".

"И так уже давно доходы жителей Украины не вписываются в те счета, которые они получают в конце месяца за коммунальные услуги. Очередное повышение цен сделает бессмысленным собирание денег с населения. В один момент люди просто прекратят платить окончательно, поскольку не смогут этого делать. Тогда будут проблемы и у власти, и у коммунальных служб, и у всех тех, кто предоставляет газовые услуги", – спрогнозировал Дудчак.

И добавил: "Так что они (украинские власти. — Ред.) и боятся, и уже не в состоянии выполнять многие требования, на которых настаивают те, кто привел их к власти".

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При этом он считает, что, даже если украинская власть и не сможет исполнять свои обязательства, то американская сторона вряд ли откажется работать со страной.

"Судя по всему, США проводят такую политику, которая подразумевает сохранение нынешнего курса Украины, но при замене отдельных политических деятелей, верхушки политической власти", – отметил политолог.

Для этого есть две причины, пояснил он: "С одной стороны, чтобы выпустить пар у народа. С другой стороны, чтобы Украина все равно оставалась в русле политики США, которая проводится в отношении России и всего региона, чтобы Украина по-прежнему оставалась горячей точкой. То есть им нужно менять, ничего не меняя".

Ранее сообщалось о том, что в МВФ нашли для украинских властей повод поднять населению цены на газ.

Напомним, в украинском Минфине пояснили, как решается вопрос о подорожании газа для украинцев. Чиновник также весьма своеобразно охарактеризовал работу украинских финансистов во время переговоров по газовому вопросу с МВФ.

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