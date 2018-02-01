Быть или не быть. В МИД рассказали о перспективах безвиза Украины с ЕС

В ведомстве убеждены, что рисков прекращения безвизового режима нет.

Рисков прекращения безвиза с ЕС нет. Фото: focus

Европейский Союз может прекратить действие безвиза для Украины, однако оснований для такого шага у Брюсселя пока нет.

ЕС готов предпринять радикальные меры, если не будут соответствовать норме несколько критериев. Об этом сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в интервью Европейской правде.

"По всем миграционным критериям Украина не дает оснований говорить, что безвизовый режим будет прекращен", — заявил Погорельцев.

По его словам, за время действия безвиза не наблюдается роста случаев отказа во въезде на границе для граждан Украины, роста количества нелегалов на территории ЕС или увеличения количества просьб от украинцев о политическом убежище.

"Следующий критерий — снижение уровня сотрудничества страны с ЕС в сфере реадмиссии — здесь у нас тоже все в порядке. Еще один триггер — рост рисков общественному порядку или внутренней безопасности государства-члена, в частности, существенный рост количества тяжких преступлений или террористических преступлений в третьей стране, то есть в нашем случае — в Украине. Здесь, надеюсь, также угроз не будет", — добавил Погорельцев.

Напомним, украинским властям необходимо привести законопроект о Высшем антикоррупционном суде в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам внешней политики.